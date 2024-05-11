高雄洲仔濕地水雉進入繁殖季 換羽披婚紗放閃

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）每年4月至5月，高雄洲仔濕地水雉進入繁殖季，成鳥後頸換上金黃色披巾的繁殖羽，加上修長的黑尾羽，如同披婚紗般。工務局歡迎民眾來觀賞水雉恩愛放閃，分享迎接寶寶的喜悅。

高市工務局長楊欽富說，水雉是珍貴稀有的保育類物種，繁殖期間，會褪去原本大地色的褐色羽毛，換上白黑相間吸睛的繁殖羽，後頸換上金黃色羽毛，像披著亮麗的小披巾，搭配長長的黑色長尾羽，穿梭在印度莕菜和黃花水龍淡水埤塘，贏得「凌波仙子」的美名。

公園處今天發布新聞稿表示，水雉在繁殖期盛裝打扮，是為了吸引伴侶來繁衍下一代，這時雌、雄鳥間展開連續且宏亮的鳴叫聲互表情意，並為了佔有繁殖領域，也時常發生激烈打鬥，捍衛自己的地盤。

公園處指出，配對好的水雉，雄鳥會在埤塘上挑選適合的地點築巢，選用臨近適合的巢材增加巢的穩定性及浮力，和雌鳥共築愛巢，喜迎新生命的到來。當水雉媽媽產卵後，水雉爸爸便會接下育兒的重責大任，孵蛋、覓食、護幼一手包辦，分擔雌鳥的辛勞，可說是鳥界的模範父親。

洲仔濕地公園位於高雄市左營區洲仔聚落旁，緊鄰蓮池潭風景區。公園處說明，公園內的解說中心周邊的管理服務區無需預約，週二至週日上午9時至12時、下午2時至5時開放，遊客可以在此諮詢相關資訊、欣賞環境教育影片與公開展示的種子牆。

另外，有部分限制開放區域規劃為環境教育區，需於2週前預約，每週二至週五由導覽人員帶隊；每月前三週週日開放一般遊客無需預約即可進入參觀。（編輯：郭諭儒）1130511