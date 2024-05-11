馬祖介壽國中小推出閩東語原創歌曲慶祝母親節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江11日電）為慶祝母親節，連江縣介壽國小與地區之名創作者合作，推出閩東語歌曲「依媽」（意為「媽媽」），以兒女視角，表達對外地遠嫁來馬祖的「新住民」母親的辛勞與感謝。

連江縣是全國唯一以閩東語為主要母語的縣市。連江縣介壽國中小發布訊息表示，為慶祝母親節，連江縣本土語言中心與地區作家劉宏文、作曲家王筱君合作推出全新創作之閩東語歌曲「依媽」，並公布官方影片。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「依媽」歌詞由兒女的視角，帶出花樣年華從外地嫁至馬祖小島，為拉拔兒女長大努力工作，照顧操心兒女生活，最後髮鬢漸白。官方影片中，則募集了來自世界各地的馬祖「新住民」生活照，更具象徵意義。

作曲者王筱君也於南竿中正國中小母親節慶祝活動上演唱。從台灣本島嫁來馬祖的王筱君說，榮幸能參與歌曲創作，歌詞以新住民為主角，「年輕輕，嫁馬祖，花樣年華，遠離家鄉」、「年年月月，食鹹食䭕（吃鹹吃淡），青青頭髮，慢慢變白」，必定能引起媽媽們共鳴。（編輯：林恕暉）1130511