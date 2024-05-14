新豐垃圾掩埋場多次起火 竹縣府提專案改善工程

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）無黨籍新竹縣議員朱健銘今天質詢說，新豐垃圾掩埋場今年發生多起火警，消防員為出動滅火疲於奔命，竹縣府應改善環境。縣府說，已提專案改善工程，降低自燃頻率。

新竹縣議會召開第20屆第3次定期會，朱健銘今天質詢表示，新豐垃圾掩埋場日前發生多起的起火燃燒案，對此消防員為出動滅火疲於奔命，縣府應提升環境監測相關設備。

朱健銘說，因應夏季來臨氣溫逐漸升高，恐造成掩埋場沼氣自燃問題更加頻繁，縣府也應要提相關因應措施，此外對於焚化爐目前的興建情形，未來能否解決竹縣垃圾問題。

朱健銘表示，另對於竹縣營建工地排放水，常有污水排放至豆子埔溪導致水質受影響，縣府也應提方法改善，避免出現水污染問題。

環保局長蕭宏杰指出，目前暫置垃圾量較多，在發酵過程容易產生沼氣與高溫易致燃，環保局已再向中央申請專案管理計畫及改善工程，盼有效管理掩埋場，降低自燃頻率。

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對於高效能垃圾熱處理設施（焚化爐），蕭宏杰說，目前興建進度達88%，預計年底開始試燒、明年中開始商轉。

有關污水問題，蕭宏杰說，竹北市地下水位約6公尺，營建工地開挖地下室超過2層樓就會遇到地下水層，水從側邊或底部往工地滲入，工地勢必要抽水才能繼續施工，後續會要求工地先將上層乾淨水排放，減少攪動底部混濁水，排放並要過濾，將污水處理到一定標準再排放。（編輯：李錫璋）1130514