本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新豐垃圾掩埋場多次起火 竹縣府提專案改善工程

2024/5/14 16:58（5/14 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
無黨籍新竹縣議員朱健銘14日質詢指出，新豐垃圾掩埋場今年發生多起火警，消防員為出動滅火疲於奔命，縣府應提升環境監測相關設備。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月14日
無黨籍新竹縣議員朱健銘14日質詢指出，新豐垃圾掩埋場今年發生多起火警，消防員為出動滅火疲於奔命，縣府應提升環境監測相關設備。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）無黨籍新竹縣議員朱健銘今天質詢說，新豐垃圾掩埋場今年發生多起火警，消防員為出動滅火疲於奔命，竹縣府應改善環境。縣府說，已提專案改善工程，降低自燃頻率。

新竹縣議會召開第20屆第3次定期會，朱健銘今天質詢表示，新豐垃圾掩埋場日前發生多起的起火燃燒案，對此消防員為出動滅火疲於奔命，縣府應提升環境監測相關設備。

朱健銘說，因應夏季來臨氣溫逐漸升高，恐造成掩埋場沼氣自燃問題更加頻繁，縣府也應要提相關因應措施，此外對於焚化爐目前的興建情形，未來能否解決竹縣垃圾問題。

朱健銘表示，另對於竹縣營建工地排放水，常有污水排放至豆子埔溪導致水質受影響，縣府也應提方法改善，避免出現水污染問題。

環保局長蕭宏杰指出，目前暫置垃圾量較多，在發酵過程容易產生沼氣與高溫易致燃，環保局已再向中央申請專案管理計畫及改善工程，盼有效管理掩埋場，降低自燃頻率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於高效能垃圾熱處理設施（焚化爐），蕭宏杰說，目前興建進度達88%，預計年底開始試燒、明年中開始商轉。

有關污水問題，蕭宏杰說，竹北市地下水位約6公尺，營建工地開挖地下室超過2層樓就會遇到地下水層，水從側邊或底部往工地滲入，工地勢必要抽水才能繼續施工，後續會要求工地先將上層乾淨水排放，減少攪動底部混濁水，排放並要過濾，將污水處理到一定標準再排放。（編輯：李錫璋）1130514

#朱健銘
#新竹縣
#蕭宏杰
蕭宏杰
寶山鄉提生命園區計畫未過 藍議員盼竹縣府助推動資收場排清潔劑污水釀魚群死亡 竹縣環保局開罰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：