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寶山鄉提生命園區計畫未過 藍議員盼竹縣府助推動

2024/5/7 17:31（5/7 18:01 更新）
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新竹縣議會第20屆第3次定期會7日進行縣政總質詢，國民黨籍議員邱坤桶（圖）質詢指出，面對台積電相關建設、大崎公墓遷移，寶山鄉公所提出生命園區興辦事業計畫至今仍未通過，已影響既定時程，應盡快推進。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月7日
新竹縣議會第20屆第3次定期會7日進行縣政總質詢，國民黨籍議員邱坤桶（圖）質詢指出，面對台積電相關建設、大崎公墓遷移，寶山鄉公所提出生命園區興辦事業計畫至今仍未通過，已影響既定時程，應盡快推進。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月7日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）國民黨新竹縣議員邱坤桶今天質詢表示，寶山鄉公所因應台積電相關工程大崎公墓遷移，提辦生命園區計畫至今未通過，應盡快協助推動，縣府說，已收補正資料，會盡快處理。

新竹縣議會第20屆第3次定期會今天縣政總質詢，邱坤桶質詢說，面對台積電相關建設，大崎公墓遷移，寶山鄉公所提出生命園區興辦事業計畫，至今仍未通過，已影響既定時程，應盡快推進。

邱坤桶說，台積電開發也會衝擊地方，如噪音、空氣污染等問題，在地方發展的同時縣府也應解決相關污染問題，才能保障民眾生活。

有關生命園區部分，民政處長謝明輝會中說，寶山鄉公所提出生命園區興辦事業計畫因有相關問題要求補正，今年於4月26日此案有再送入縣府，民政處已最快方式分至各局處，等送回後會盡快處理。

對於環境問題，環保局長蕭宏杰會中表示，水質部分會於寶山及竹東附近設置4口區域性監測井，了解地下水品質狀況，且竹科有相關法規規定，每半年也要做地下水品質監測。

蕭宏杰表示，寶山週邊設有空氣感測器，也有精密監測站長期監控空氣品質，另聲音監測相關設備，已跟科學園區爭取經費，希望盡速增設。（編輯：林恕暉）1130507

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