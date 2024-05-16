振興花蓮觀光 迎東馬來西亞及汶萊旅行業者踩線

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣政府爭取國外觀光客源，透過交通部觀光署邀請，於5月12至14日迎來東馬來西亞及汶萊旅行社業者與媒體代表訪花踩線，期待為花蓮旅遊市場帶來更多產值與商機。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，爭取國外觀光客源，持續鎖定日、韓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等旅遊市場，也推動包機直航，在0403地震後，仍有4月9日「汶萊–花蓮」、4月12日「泰國–花蓮」及4月27日「越南–花蓮」共3趟次包機帶來超過600名旅客直抵花蓮參訪旅遊。

此次透過交通部觀光署駐吉隆坡辦事處邀請的東馬來西亞及汶萊旅行社業者及媒體代表一行14人，從5月12日至14日陸續參訪花蓮市「將軍府」、東大門夜市、理想大地A2水岸、豐濱鄉March洞、石梯坪、舞鶴茶園、瑞穗溫泉區等地；也了解賞鯨、賞星及自行車慢遊等休閒旅遊。

花蓮縣政府觀光處指出，踩線團對於花蓮近山又臨海、全境被涵蓋在國家公園及國家風景區之內的自然景觀感到驚艷，並感受到花蓮作為南島語族起源的原住民文化特色；同時與縣內取得穆斯林認證的旅宿及伴手禮業者交流。

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花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮南北距離約137.5公里，此次地震受創嚴重的太魯閣國家公園位於縣境最北邊，南區鄉鎮市的交通與著名觀光景點均未受影響。縣府近期推出「2024永續遊花蓮-國內外4大旅遊市場獎勵方案」，針對國外旅行團提供獎勵金，提供國外自由行旅客住宿及體驗活動費用折抵獎勵，同時與Agoda及KKday合作海外行銷，打造成國際旅遊目的地品牌。

張志翔說，未來持續藉由踩線、媒合推介會、旅展等各種交流行式，協助促成更多國外業者帶遊客來花蓮旅遊。（編輯：黃世雅）1130516