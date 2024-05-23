台南2教保員連續體罰幼兒 通報不適任並各罰60萬

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南永康區某私立幼兒園發生教保員疑似集體體罰幼兒事件，台南市教育局調查後認定2名教保員行為屬情節重大連續性體罰，終身不得擔任教保服務人員，並各處60萬元罰鍰。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，2名行為人身為合格教保服務人員，卻對班上多名幼兒有情節不一連續體罰及不當管教行為，考量情節、次數、頻率及對幼兒傷害情事，認定終身不得擔任教保服務人員，將通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處2人各新台幣60萬元罰鍰。

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教育局指出，至於幼兒園部分，經調查此2名行為人對幼兒屬連續行為，已非個案，顯見機構負責人或園長等管理未善盡管理及督導之責，屬情節重大事件，依台南市裁罰基準處罰負責人最高6萬元罰鍰，並公布負責人姓名及教保服務機構名稱。

教育局強調，此案將主動移送地檢署偵辦，並協助園內幼兒後續若有轉園需求服務，以守護幼兒安全為首要考量，不容幼兒園內有任何對幼兒傷害事件發生，否則絕對會給予最嚴厲懲罰。（編輯：陳仁華）1130523