台南阿嬤市場打孫女耳光惹議 女童暫交其他親屬照顧

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市東區崇德市場發生一名婦人打小孩耳光10多次，警方今天循線通知涉案林姓婦人到案，指稱當時孫女不聽話出手管教，社會局裁處強制親職教育課，女童暫由其他親屬共同照顧。

台南有民眾在社群網站發文指出，昨天早上在東區崇德市場看見一名婦人沿路暴打小孩10幾次，小女孩被打耳光打到都站不穩，引起不少人圍觀，有人出言相勸，有人說要報警，貼文引來大批網友留言，批評家長不應該這樣打小孩，警方與市府社會局也展開調查。

台南市政府警察局第一分局文化派出所所長顏旭志下午接受媒體聯訪表示，經查訪周邊攤商及調閱沿線周遭監視器影像，鎖定婦人及孩童身分，下午通知涉案林姓婦人到案說明，林姓婦人為孩童祖母，向警方指稱，因當時孩童不聽話，一時氣憤出手管教。

顏旭志表示，警方依兒童及少年福利與權利事項保障法第49條進行通報並協助聲請暫時保護令，由市府社會局介入處理。

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台南市社會局透過新聞稿指出，此案經調查確認行為人確有違反兒權法第49條情事，社會局將依同法第102條裁處行為人接受4至50小時強制性親職教育課程，以提升正向養育知能，目前社工已先協調其他親屬共同照顧女童，後續也會持續追蹤女童受照顧狀況。

社會局指出，民眾若發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人相關資訊不會外洩。（編輯：黃世雅）1130513