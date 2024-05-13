網傳台南婦人市場暴打小孩耳光 警方追查中

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南有民眾在社群網站發文指出，昨天上午在東區崇德市場內，一名婦人打小孩耳光10多次，導致女童連站都站不穩，轄區警方正調閱監視器影像調查，社會局強調若查明屬實將開罰。

發文者指出，有朋友昨天早上在東區崇德市場看見婦人沿路暴打小孩10幾次，小女孩被打耳光打到都站不穩，引起不少人圍觀，有人出言相勸，有人說要報警，貼文引來大批網友留言，批評家長不應該這樣打小孩。

台南市警察局第一分局文化派出所所長顏旭志今天接受媒體聯訪表示，正積極調閱監視器影像查明，並呼籲兒少管教若有不當情事，涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法，民眾若發現相關狀況，可即時撥打報案電話110舉報，保障兒少權益和安全。

台南市社會局新聞稿指出，婦人行為恐已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，正與相關機關協尋這名婦人，若查明屬實，將依同法第97條或第102條開罰。

社會局指出，民眾發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人相關資訊不會外洩。（編輯：郭諭儒）1130513