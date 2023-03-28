民法刪除親子懲戒權 兒少團體贊成籲政府挹注資源

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（中央社記者郭建伸台北28日電）法務部公告民法第1085條修正草案，並刪除「懲戒」文字，改為教養時不得對子女為身心暴力行為。多個兒少團體今天表示，贊成法務部修法，呼籲政府未來加強社會溝通，提供資源給家長學習良善親子關係。

法務部日前公告民法第1085條修正草案，刪除原本的「懲戒」文字，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。

台灣少年權益與福利促進聯盟、人本教育基金會、小民參政歐巴桑聯盟、台灣家長教育聯盟、台灣親子共學教育促進會今天共同舉行「支持不打小孩，終結複製暴力」記者會

台少盟理事長林月琴表示，去年11月兒童權利公約第二次國際審查結束，法務部便積極提出修正草案，反映政府重視這項議題，值得肯定。

林月琴指出，過往有家暴個案的父親在法庭辯稱，對6歲小孩暴力管教屬於合理管教方式，但這種觀念令人擔憂；根據兒童權利公約精神，兒童應被視為獨立個體，需要尊重與溝通，而非教訓和打罵。

林月琴表示，法務部修正民法親子懲戒權，目的不是限制家長管教孩子，而是去除懲戒觀念，防止暴力成為管教方式，期待未來修法後能減少以管教之名的兒虐行為。

人本教育基金會主任秘書陳志遠表示，贊成法務部這次修法，不僅維護兒童權益，也意味政府必須投注心力在親職支援系統，不能因為是家務事就置身事外。

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台灣親子共學教育促進會理事長閔柏陵表示，目前已有60幾個國家明文禁止家內體罰，德國更在2000年就立法明定「子女有要求無暴力教養權利」；當時德國曾有父母擔心可能因為管教而成為罪犯，但德國政府提供家庭解決衝突的資源，並喊出「幫助而非懲處」口號。

閔柏陵指出，部分台灣父母現在也憂慮未來修法後如何管教，呼籲政府應理解父母擔憂，提供更多協助並挹注資源。（編輯：趙蔚蘭）1120328