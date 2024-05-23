嘉市若設性專區須離校300公尺 議員顏翎熹：太嚴苛

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉市議員顏翎熹今天在市議會質詢表示，關於性專區設置問題，市府日前回文認為，須離學校、幼兒園等逾300公尺範圍，市區無合適地區可設置；她認為距離規定過於嚴苛。

無黨籍嘉義市議員顏翎熹去年請嘉義市政府評估設立性專區的提案，獲多名議員支持，這件提案於去年12月間通過；市長黃敏惠當時認為，就法令面進行討論，研議可行性及適法性，但提案重點仍在民意溝通。

顏翎熹表示，依據嘉義市警察局行政科的回覆公文解釋，嘉義市轄區經內政部核定，均為都市計畫區，依規定，性專區設置區域限於商業區範圍內，且應與學校、幼兒園、寺廟、教會等建築物保持適當距離。

她說，因嫌惡設施易對不動產交易價值造成負面觀感，影響消費心理價值判斷，因此，上述適當距離採取300公尺為基準。

嘉義市警察局指出，經調查嘉義市各級學校計有47間、公私立幼稚園74間、教會（堂）60間、寺廟約500間，將上述地點經過套繪後，與商業區距離未超過300公尺，因此，嘉義市暫無設置性專區合適區域。

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顏翎熹指出，這項限制距離過於嚴苛，國外設有性專區的荷蘭、德國等國家都沒有規定要距離敏感設施多遠；台灣只有規定殯儀館要距離學校、醫院300公尺，以及公墓離約1000公尺、火化場也要300公尺以上。

顏翎熹說，依嘉義市視聽歌唱理髮三溫暖舞廳場等特種行業管理條例，並沒有規定要離敏感設施多遠距離，與性專區性質相近的特種行業都沒有距離限制，質疑性專區為何要有距離300公尺限制。（編輯：陳仁華）1130523