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澎湖海巡3廳舍落成啟用 建構優質新服務環境

2024/5/24 15:38（5/24 16:30 更新）
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海巡署金馬澎分署為提供岸巡官兵更好的生活品質及提升便民服務等工作，重新改建南北寮安檢所（圖）等3處廳舍，打造舒適優質洽公環境及人性化生活空間，24日各界剪綵啟用。（第七岸巡隊提供）中央社 113年5月24日
海巡署金馬澎分署為提供岸巡官兵更好的生活品質及提升便民服務等工作，重新改建南北寮安檢所（圖）等3處廳舍，打造舒適優質洽公環境及人性化生活空間，24日各界剪綵啟用。（第七岸巡隊提供）中央社 113年5月24日
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（中央主澎湖縣24日電）海巡署金馬澎分署第七岸巡隊新建南北寮、風櫃東及烏崁安檢所等3處新建廳舍，今天同步舉行聯合揭牌啟用典禮，除了成為在地社區地標外，也提供海巡人員一處舒適工作場所。

第七岸巡隊新建南北寮、風櫃東及烏崁安檢所等3處新建廳舍，今天在湖西南北寮安檢所舉行，由金馬澎分署副分署長熊同中、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、澎湖防衛指揮部政戰主任許力仁、澎湖地檢署檢察長陳佳秀等人共同剪綵揭牌與觀禮。

金馬澎分署新聞稿表示，為提供岸巡官兵更好生活品質及提升便民服務等工作，在澎湖縣政府、縣議會以及地方支持下，投入新台幣7500多萬經費，重新改建南北寮、風櫃東及烏崁安檢所等3處新建廳舍，打造舒適優質洽公環境及人性化生活空間，以推展「維護漁權、海洋事務、海域治安、海洋保育及救生救難」等5大核心理念，落實對服務民眾，以及岸巡官兵生活照顧。

第七岸巡隊表示，澎湖全縣所轄37個安所、27個執檢站，大都是早年移撥老舊安檢所（站），在組織改組前新建有11處，尚有53尚未改建；民國107起陸續爭取經費改建，已先後完成新建7處安檢所，未來仍持續爭取經費新建。（編輯：孫承武）1130524

#海巡署金馬澎分署第七岸巡隊
#蔡淇賢
#海洋委員會海巡署金馬澎分署
蔡淇賢
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