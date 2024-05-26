阿里山茶競賽頒獎展售 全數台灣茶消費者放心

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（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣政府及梅山鄉農會舉辦的阿里山高山春茶競賽今天頒獎及展售；因曾發生不肖茶商以緬甸茶混充阿里山茶參與比賽，今年競賽茶葉經檢驗，全數為台灣茶，消費者能買得放心。

由嘉義縣政府及梅山鄉農會舉辦的阿里山高山茶113年度春季優良茶競賽成績日前出爐，今天舉行頒獎及展售會，縣長翁章梁、民進黨立委陳冠廷、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人頒獎表揚得獎者。

阿里山高山茶經優良茶競賽獲獎後，就會提高售價，在嘉義縣經營茶葉批發的許姓男子、李姓女子夫婦被控於108年、109年間，以緬甸茶葉假冒阿里山高山茶，並透過優良茶競賽標章提高售價，從中牟取暴利，嘉義地檢署今年4月間依詐欺取財等罪嫌起訴。

嘉義縣政府表示，配合中央政策，導入QR Code溯源機制和DNA分子鑑定技術鑑別產地，參賽茶農須切結，若檢測出使用非台灣產的茶葉，將銷毀或公布姓名並撤銷參賽資格，以維護茶賽品質與消費者權益。

縣府指出，今年比賽的茶樣經農藥殘留檢測都符合國家安全標準；產地鑑別的部分，經茶業改良場檢驗結果，全數為台灣茶，消費者能買得放心，喝得安心。

參賽茶葉評選非常嚴謹，翁章梁致詞指出，評審前，縣府會同農糧署對茶農繳交茶葉隨機抽樣進行農藥殘留檢驗，若檢測不符規定者，除喪失比賽資格，所繳茶樣悉數沒入銷毀。

榮獲青心烏龍組特等獎的棋苑茶行張棠宸，約6年前返鄉，首次獲獎的他表示，除了著重茶園管理外，今年山區因雨水少，產量減少，非常考驗烘培的技術，首次獲得特等獎，十分開心。（編輯：黃世雅）1130526