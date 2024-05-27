嘉市新蛋黃區人口成長 新建幼兒園2年後招生

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市湖子內重劃區人口成長，市府規劃在重劃區2期、興安國小第2校區新建非營利幼兒園，於今天動土，幼兒園預計115學年度招生，可提供8班、156名幼童就讀機會。

嘉義市政府規劃在湖子內重劃區2期、興安國小第2校區新建非營利幼兒園，今天在市長黃敏惠、民進黨立委王美惠與多名市議員等人見證下，於湖美一路、健康十三路口的校舍基地舉行開工動土典禮。

黃敏惠致詞表示，湖子內重劃區整體開發陸續完成後，以優質商業機能與文教環境，磁吸鄰近園區人才入住，也帶動學齡前幼兒增加；市府預見湖子內重劃區發展，超前規劃新建非營利幼兒園，以完整教學環境、充滿綠意校園提供優質的幼兒教育環境。

興安國小校長查顯良指出，興安國小新建非營利幼兒園，將在校地上種植台灣原生種植物，營造一所充滿台灣原生種植物的生態校園。

查顯良表示，113學年度興安國小一年級招生名額150人，今年登記172人，超額22人，將以順位排序篩選；興安除了辦學獲肯定外，鄰近湖子內重劃區的人口增加也有影響，自3年前，新生人數年年增加，因教室不足，須進行總量管制。

嘉市府教育處指出，興安國小非營利幼兒園工程預定明年12月完工，規劃在115年8月1日正式開園，未來將可提供幼幼班、小班、中班、大班各2班的服務量能，提供平價、優質教保服務。（編輯：陳仁華）1130527