本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉市新蛋黃區人口成長 新建幼兒園2年後招生

2024/5/27 15:36（5/27 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市政府規劃在湖子內重劃區2期、興安國小第2校區新建非營利幼兒園，27日舉行開工動土典禮，市長黃敏惠（右3）等人出席。中央社記者黃國芳攝 113年5月27日
嘉義市政府規劃在湖子內重劃區2期、興安國小第2校區新建非營利幼兒園，27日舉行開工動土典禮，市長黃敏惠（右3）等人出席。中央社記者黃國芳攝 113年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市湖子內重劃區人口成長，市府規劃在重劃區2期、興安國小第2校區新建非營利幼兒園，於今天動土，幼兒園預計115學年度招生，可提供8班、156名幼童就讀機會。

嘉義市政府規劃在湖子內重劃區2期、興安國小第2校區新建非營利幼兒園，今天在市長黃敏惠、民進黨立委王美惠與多名市議員等人見證下，於湖美一路、健康十三路口的校舍基地舉行開工動土典禮。

黃敏惠致詞表示，湖子內重劃區整體開發陸續完成後，以優質商業機能與文教環境，磁吸鄰近園區人才入住，也帶動學齡前幼兒增加；市府預見湖子內重劃區發展，超前規劃新建非營利幼兒園，以完整教學環境、充滿綠意校園提供優質的幼兒教育環境。

興安國小校長查顯良指出，興安國小新建非營利幼兒園，將在校地上種植台灣原生種植物，營造一所充滿台灣原生種植物的生態校園。

查顯良表示，113學年度興安國小一年級招生名額150人，今年登記172人，超額22人，將以順位排序篩選；興安除了辦學獲肯定外，鄰近湖子內重劃區的人口增加也有影響，自3年前，新生人數年年增加，因教室不足，須進行總量管制。

嘉市府教育處指出，興安國小非營利幼兒園工程預定明年12月完工，規劃在115年8月1日正式開園，未來將可提供幼幼班、小班、中班、大班各2班的服務量能，提供平價、優質教保服務。（編輯：陳仁華）1130527

嘉義市湖子內重劃區人口成長，市府規劃在重劃區2期、興安國小第2校區新建非營利幼兒園，27日舉行開工動土典禮，市長黃敏惠（前右3）、民進黨立委王美惠（前右1）等人出席見證。中央社記者黃國芳攝 113年5月27日
嘉義市湖子內重劃區人口成長，市府規劃在重劃區2期、興安國小第2校區新建非營利幼兒園，27日舉行開工動土典禮，市長黃敏惠（前右3）、民進黨立委王美惠（前右1）等人出席見證。中央社記者黃國芳攝 113年5月27日
#黃敏惠
#查顯良
黃敏惠
嘉市若設性專區須離校300公尺 議員顏翎熹：太嚴苛嘉義咖啡節18日舊監獄宿舍群登場 「植感」傳遞永續
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.91
更多編輯台推薦新聞：