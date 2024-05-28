台中釀酒獲國際認證 2佳釀奪烈酒界奧斯卡雙獎

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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中28日電）台中市釀酒在全球4大競賽之一的舊金山世界烈酒競賽獲得雙金榮耀，台中市經發局今天表示，大安區安貝斯釀酒故事館的2款佳釀打開國際能見度，在地酒莊成為台中之光。

台中市經發局長張峯源透過新聞稿指出，舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）有如「烈酒界的奧斯卡」，每年吸引多國著名酒廠參與，全球業界與品酒家都高度關注得獎名單，國內金車噶瑪蘭、台酒玉山高粱、金門酒廠都是常勝軍，今年參賽件數超過5500件，競爭激烈，安貝斯首度參賽即獲「雙金」、「金獎」殊榮實屬不易。

安貝斯釀酒故事館執行長洪麗霜也是台中市酒類商業同業公會理事長，經發局指出，洪麗霜長期致力於農產轉型，特別結合產業、文化及觀光設立故事館，成功提升台中大安區能見度，是產業轉型的標竿典範，更帶領酒類同業參與國際大獎選拔及海內外展覽，為開拓國際市場不遺餘力。

洪麗霜表示，釀酒故事館命名為安貝斯，主要期許在地特色與國際兼具，參賽除了追求品質肯定，更要推動農業轉型邁向國際，舊金山世界烈酒競賽以其邀請世界級裁判盲飲評鑑，過程嚴格且公平而聞名，成為全球4大烈酒競賽之一。

洪麗霜說明，這次2款獲獎產品以傳統固態發酵與固態蒸餾技術釀造，香氣層次豐富細膩，自然溫潤甜感在舌尖化開，是脫穎而出的關鍵；酒標設計則以人文為主軸，如雙金獎的「大安虎尾寮厝」即以在地平埔族─道卡斯族「虎尾寮厝」住宅特色為構想，安貝斯特別製作「虎尾寮厝」限量酒，彰顯延續至今的平埔族文化。

經發局補充，台中產業故事館現有場館約32家，橫跨糕餅、釀酒、樂器、運動、古蹟、食品加工及休閒育樂多面向，業者均對推動結合產業、文化、教育及觀光等不遺餘力，歡迎民眾遊台中體驗在地。（編輯：郭諭儒）1130528

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