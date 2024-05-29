台中23歲警突住院昏迷 警友集氣募款度難關

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中第五警分局23歲李姓警員，今年2月間身體不適住院，被診斷出急性骨髓性白血病，開刀後昏迷至今，在警友站集氣號召下，募集108萬元作醫療費，期盼能恢復健康、重回團隊。

台中市警察局第五分局今天表示，北屯派出所23歲李姓男警（警專40期畢業）於今年2月25日執行巡邏勤務時，突然身體不適臉色蒼白，同班員警見狀立即將他送往醫院急診室救治並住院觀察。

警方指出，李姓警員3月1日病情突然惡化，出現呼吸困難症狀並陷入昏迷，經插管急救並安排電腦斷層檢查，才發現腦部有多處出血，被診斷罹患急性骨髓性白血病，經緊急開刀治療後已恢復穩定，但仍持續昏迷至今。

警方表示，李姓警員去年10月分發到北屯派出所服務至今，平時個性爽朗，與同事間關係良好，正要投入警界奉獻社會之際，同事們聽聞紛紛寫下祝福小卡，送到病房集氣。

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台中第五警分局長劉其賢請北屯派出所所長林澤聰邀集北屯警友站共同募集醫療費用，盼減輕家屬經濟負擔。

經北屯警友站號召下，地方團體紛紛響應，包括北屯警友站、新興土地重劃會、育成同濟會、三甲福德協進會、北屯志工分隊以及台中第五警分局等，共募集新台幣108萬元，日前轉交給家屬作為醫療費用，希望能幫助他早日康復，盡快重回警察團隊，繼續為社會貢獻服務。（編輯：郭諭儒）1130529