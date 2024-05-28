台中巡官駕車自撞未酒測惹議 市警局專案調查

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市大雅警分局1名林姓巡官日前開車自撞分隔島，警方到場未酒測就讓林男離開，引發包庇爭議。中市警察局長李文章今天表示，依規必須酒測，指派督察專案調查，依結果懲處。

台中市大雅警分局1名林姓巡官日前駕車發生自撞分隔島，員警獲報到場，卻未酒測就將人載走，引發外界質疑包庇自己人。大雅警分局則回應，林男未受傷也未有飲酒等情事。

大雅警分局提到，依據交通事故處理程序，單純財物損失的交通事故，由處理員警觀測確認當事人無飲酒情事，再經當事人確認無須酒測後，於相關紀錄表詳實記載確認後，免予實施酒測。

民進黨籍台中市議員周永鴻今天在市議會質詢時表示，日前他行駛高速公路遭撞，撞人與被撞都接受酒測，也有市民因車停路旁發生車禍也須接受酒測。他詢問，何種情況需要酒測。

李文章表示，依照規定必須要酒測，當天沒有進行酒測的原因以及是否有涉及包庇事實，已經指派督察專案調查，最後依照調查結果懲處。

李文章提到，大雅警分局對媒體發言所提到的規定，為民國109年的規定，適用於一般民眾，不過警察內部有警察人員考核要點規定，依照規定必須酒測，有些規定適用一般民眾，但不一定適用警察。（編輯：郭諭儒）1130528