台中男酒後開砂石車擦撞8車 涉公共危險遭法辦

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（中央社記者蘇木春台中14日電）劉姓男子昨天中午酒後駕駛砂石車，開車行經台中市北屯區，卻接連擦撞路旁的8輛車，甚至自撞山壁，警方獲報到場時他全身擦挫傷，經呼氣酒測超標，警方詢問後將他依法送辦。

台中警察局第五分局今天表示，警方13日中午12時28分獲報指，北屯區祥順路、松竹路口有1輛砂石車發生事故，造成多輛車受損，立即派員到場處理。

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警方查出，39歲劉姓男子事發當時駕駛砂石車載運石塊，沿祥順路二段往北行駛時，先碰撞停在路旁的1輛自小客車，左轉松竹路一段行駛後，又碰撞3輛自小客車，他接續行駛經過東山路口後碰撞山壁，最後再碰撞4輛自小客車後才停下。

警方到場時，劉男全身有多處擦挫傷、無大礙，他擦撞的8輛車皆為停放路旁的車輛，未波及造成人員傷亡，劉男經呼氣酒測值達每公升0.77毫克已超標，警方全案詢問後，將他依公共危險罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1130514