端午連假將屆 中市警規劃交通疏導強化酒駕執法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）端午連假即將到來，台中市警察局今天公布交通疏導規劃，提醒民眾可下載「台中交通網」APP掌握即時路況，並籲請民眾酒後不開車，警方防制酒駕執法絕不鬆懈，勿心存僥倖。

端午節3天連假即將到來，預估連假期間有返鄉、旅遊或參加節慶活動等交通需求，為維護連假期間交通安全順暢，市警局表示，針對轄區高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點道路，將規劃員警、義交加強疏導交通尖峰時段車流。

台中市警察局交通警察大隊表示，連假期間民眾外出可多搭乘大眾運輸交通工具，駕車進入市區前，可先行下載「台中交通網」APP，即時掌握市區道路路況，查詢抵達目的地附近停車資訊，行車更順暢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於中、短途用路人，警方指出，儘可能使用市區平面道路及台74線快速道路，長途用路人才使用高速公路，分流用路避免塞車，如遇塞車路段，也請遵守現場疏導人員指揮，確保交通安全順暢。

台中市警察局長李文章更呼籲民眾，端午連假期間難免聚餐飲宴歡度佳節，請隨時互相提醒身邊親友「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」，共同維護用路安全。市警局防制酒後駕車執法強度絕不鬆懈，提醒駕駛人不要心存僥倖，以身試法。（編輯：黃世雅）1130606