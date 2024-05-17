傳包庇自己人酒駕自撞 大雅警分局駁不實報導

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中大雅警分局1名林姓巡官16日疑發生酒駕自撞車禍，員警卻因「自己人」未酒測並將人載走。大雅警分局今天表示，林男未受傷也未有飲酒等情事，不實報導當事人不排除提告。

有網路媒體報導，台中市大雅警分局內勤單位1名巡官，5月16日凌晨疑酒駕在大雅分局轄區發生自撞車禍，處理員警抵達現場發現是分局同事，未依照規定進行酒測直接把人載走。

對此，大雅警分局透過文字稿表示，林姓巡官16日駕駛小客車自潭子區住處外出買消夜，在雅潭路與南門街口不慎自撞分隔島，警方獲報到場，因車禍屬單純自撞事故，未與他車擦撞，林男未受傷也未發現酒容酒味或其他違法行為。

警方指出，依據交通事故處理程序，單純財務損失的交通事故，由處理員警觀測確認當事人無飲酒情事，再經當事人確認無須酒測後，於相關紀錄表詳實記載確認後，免予實施酒測。因林男車輛已故障無法行駛，警方協助將林男載返潭子所稍待，並聯絡拖吊車業者前去拖吊事故車輛後，始讓林男自行返家。

警方表示，經訪談林男及現場處理員警、調閱路口監視器畫面、行車軌跡等資料比對，查證上情屬實。林男在15日下班返家到外出購物，期間未發現有前往飲酒場所飲酒情事。

警方說，不過林男勤餘發生交通事故，未能第一時間報告單位主管，恐衍生不當聯想，違反報告紀律，將依規予以議處。針對網路不實報導，當事人表示將不排除提出告訴。（編輯：郭諭儒）1130517