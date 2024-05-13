台中市警風紀連環爆 警局長李文章自請處分

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市前刑警大隊長林明佐疑涉入博弈洩密案件，霧峰分局林姓小隊長出現在簽賭現場，大雅警分局浮報刑辦費及少年隊虛報器材費，警風紀連環爆，局長李文章今天自請處分。

台中市警風紀連環爆，重創形象。台中市警察局督察室加強蒐集風紀情資，針對有風紀顧慮人員，全面展開清查。台中市警察局今天晚上發布新聞稿，公布相關考監責任以及懲處。

對於少數列管輔導的人員，警察局持續加強輔導考核；若輔導無效，一犯再犯，則優先列為汰除對象。台中市警察局自民國111年到今，已逕予免職或輔導辭職、退休列輔官警共25人，展現整飭風紀的決心。

警察局也要求各分局長、大隊長及各級主管以身作則、對所屬嚴管勤教，落實各項考核監督；若有督導不周者，一律從重追究相關考監責任。

近期風紀案件李文章自請處分。少年警察隊張姓偵查佐記1大過，陳姓小隊長及田姓偵查各記過2次，以上3人改調行政警察，調地服務。陳姓前隊長申誡1次，陳姓組長、吳姓分隊長記過1次，高姓分隊長、2名時任督察員各申誡1次。

霧峰分局林姓小隊長記1大過，改行政警察、調地服務，陳姓分局長申誡1次、許姓前隊長記過1次、闕姓前副隊長、前陳姓巡官各申誡2次。大雅分局張姓小隊長記過2次，改行政警察、調地服務。曾姓前隊長申誡1次。（編輯：黃世雅）1130513