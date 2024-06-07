中市新增20處路口科技執法 預計7月啟用

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市目前有21處路口科技執法設備地點，台中市警察局今天宣布，由於路口設置科技執法有助改善交通安全，新建置20處路口科技執法設備地點，預計7月1日正式執法。

台中市警察局交通警察大隊指出，目前有21處路口科技執法設備地點，統計112年事故件數較前一年下降16.85%，顯示有助於改善交通安全，新建置20處路口科技執法設備地點，預計7月1日正式執法。

警方說明，包括台灣大道與文心路口等新建置20處路口科技執法設備地點，是根據中市車禍統計數據，從全市百大易肇事路口和各分局前10名易肇事路口考量進行規劃，針對肇因對症下藥。

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警方表示，透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，以避免交通事故的發生，相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。

台中市政府警察局局長李文章表示，設置科技執法設備可以輔助警方執法也是未來的趨勢，於現場均有警示標誌及告示牌面提醒民眾此處執行科技執法動態偵測違規進行取締，目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低事故的發生。（編輯：謝雅竹）1130607