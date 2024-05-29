守護義交執勤安全 竹縣議員贈物資

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）國民黨新竹縣議員吳旭智今天說，他長年擔任學校導護志工，有感義交協助指揮交通辛勞，守護孩子上下學通行安全，他捐贈透氣雨衣等物資，讓義交於雨中值勤能避免淋濕。

新竹縣政府警察局今天舉行主管會報，警察局長宣介慈說，竹北地區發展快速，義交除協助學校導護外，在交通尖峰時段的重要路口，也受義交值勤協助，感謝各界協助提升義交的使用設備。

會中也舉行捐贈儀式，由吳旭智與新竹縣幼兒教保學會人員楊承翰共同捐贈透氣雨衣等物資，吳旭智表示，此批物資將提供給義交使用，也提升義交的設備品質。

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他指出，他也擔任學校導護志工多年，並續關注學童安全問題，曾多次捐贈導護志工背心外，今年也發現義交在雨天值勤時的困難，因此與新竹縣幼兒教保學會合作，捐贈多所學校雨衣，以保障志工在雨中的安全值勤。

吳旭智說，面對學校交通安全的挑戰，社會各界的支持至關重要，期盼共同努力，讓竹北地區的學童能在安全的環境下順利上下學，民眾參與義交，共同維護竹北的交通安全。（編輯：張銘坤）1130529