本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹市73路中型公車常滿載惹民怨 將換甲類大客車

2024/5/30 16:59（5/30 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市政府交通處30日表示，73路公車目前採乙類大客車（約20人座）（圖）行駛，預計114年3月起改成甲類大客車（40多人座）車型，以提升運量。（新竹市政府交通處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月30日
新竹市政府交通處30日表示，73路公車目前採乙類大客車（約20人座）（圖）行駛，預計114年3月起改成甲類大客車（40多人座）車型，以提升運量。（新竹市政府交通處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）居住在新竹市明湖里的育賢國中學生，上學時常因公車滿載無法搭乘，引發民怨。竹市府交通處今天表示，73路公車預計明年3月起從中型巴士改成甲類大型車輛，以提升運量。

新竹市政府交通處今天發布新聞稿表示，有市議員及民眾反映，居住在明湖里、青草湖一帶的育賢國中學生，上學時常因73路公車的中型巴士滿載無法搭乘，盼市府能增加班次。

竹市府交通處長倪茂榮向中央社記者表示，73路公車目前採乙類大客車（約20人座）行駛，過去在花園新城站因道路空間狹窄，無空間可供甲類大客車（40多人座）迴轉，經勘查已找到新的動線，去年5月提送「新竹市區汽車客運審議委員會」審查同意，將改以甲類車型，已公告徵求新客運業者經營。

倪茂榮說，73路公車線路權將於明年2月28日到期，預計明年3月1日可升級為甲類車型，以提升運量。

竹市府教育處發布新聞稿表示，經請青草湖國小及育賢國中調查學生搭乘公車通學情形，經與校方、交通處協調研議，上月已先調整73路下午3時40分及4時40分班次延後10分鐘發車，讓學生放學時可順利搭乘。（編輯：張銘坤）1130530

新竹市政府交通處30日表示，73路公車預計114年3月起從中型巴士改成甲類大客車（40多人座）（圖）車型，以提升運量。（新竹市政府交通處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月30日
新竹市政府交通處30日表示，73路公車預計114年3月起從中型巴士改成甲類大客車（40多人座）（圖）車型，以提升運量。（新竹市政府交通處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月30日
#倪茂榮
倪茂榮
竹市府興建延平地下停車場 解決民眾停車需求竹市增設10座候車亭 後續規劃再建20座
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41
更多編輯台推薦新聞：