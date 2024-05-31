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屏東力推寵物友善空間 全縣計97處審查合格

2024/5/31 14:02（5/31 15:31 更新）
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屏東縣政府6月1日推出「造訪寵物友善空間贈獎活動」，民眾只要帶寵物一同前往屏東縣內指定寵物友善店家，完成指定任務即可獲得小禮物。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月31日
屏東縣政府6月1日推出「造訪寵物友善空間贈獎活動」，民眾只要帶寵物一同前往屏東縣內指定寵物友善店家，完成指定任務即可獲得小禮物。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月31日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣政府民國112年起開辦寵物友善空間計畫，目前已有97間包含食衣住行育樂等店家審查合格，縣府6月1日推出「造訪寵物友善空間贈獎活動」，鼓勵飼主與毛孩共出遊。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，屏東縣自寵物友善空間推行以來，吸引許多商家加入，包含網美咖啡廳、美髮店、眼鏡行等，甚至連中醫診所和書店等特色店家也加入寵物友善空間行列，許多政府機關包含縣府在內，也加入寵物友善行列。

鄭永裕說，計畫除了造福許多有寵物家庭，也為店家帶來龐大客源和商機。縣府6月1日起舉辦「造訪寵物友善空間贈獎活動」，飼主可以把握出遊機會與寵物一同前往這些店家。

農業處今天新聞稿指出，屏東縣一直推動行動物保護觀念，並持續宣導飼主責任及認養不棄養。除了飼主可以多加利用縣內寵物友善空間外，也歡迎有興趣商家、運輸業者及政府機關等申請「屏東縣寵物友善空間標章」。

農業處說，依據各商家及機關可提供不同寵物友善服務，審查合格者將發給標章貼紙及立牌，截至目前為止已有97間包含食衣住行育樂等各式空間，提供寵物飼主多元選擇。

「造訪寵物友善空間贈獎活動」6月1日起舉行，民眾只要帶寵物一同前往屏東縣內指定寵物友善店家，完成指定任務即可獲得帽子及寵物領巾小禮物1份，數量有限、送完為止。（編輯：黃世雅）1130531

屏東縣政府6月1日推出「造訪寵物友善空間贈獎活動」，民眾只要帶寵物一同前往縣內指定寵物友善店家，完成指定任務即可獲得帽子及寵物領巾小禮物，數量有限、送完為止。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月31日
屏東縣政府6月1日推出「造訪寵物友善空間贈獎活動」，民眾只要帶寵物一同前往縣內指定寵物友善店家，完成指定任務即可獲得帽子及寵物領巾小禮物，數量有限、送完為止。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月31日
屏東縣政府6月1日推出「造訪寵物友善空間贈獎活動」，鼓勵飼主與毛孩一同出遊還可獲得小禮物。圖為貓咪試戴贈獎領巾。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月31日
屏東縣政府6月1日推出「造訪寵物友善空間贈獎活動」，鼓勵飼主與毛孩一同出遊還可獲得小禮物。圖為貓咪試戴贈獎領巾。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月31日
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