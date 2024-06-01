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台南白河火山碧雲寺「做十六歲」 留下珍貴回憶

2024/6/1 11:35（6/1 12:11 更新）
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「做十六歲」是府城舊城區特有成年禮習俗。台南市白河區公所1日在白河火山碧雲寺舉辦「16歲成年禮」活動，250名學子完成「轉大人」成年儀式。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月1日
「做十六歲」是府城舊城區特有成年禮習俗。台南市白河區公所1日在白河火山碧雲寺舉辦「16歲成年禮」活動，250名學子完成「轉大人」成年儀式。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月1日
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（中央社記者張榮祥台南1日電）「做十六歲」是府城舊城區特有成年禮習俗。白河火山碧雲寺今天有場「16歲成年禮」活動，250名學子以步道健走、時光走廊、鑽轎底等，留下人生只有1次16歲的珍貴回憶。

台南市白河區公所今天在白河火山碧雲寺舉辦「16歲成年禮」，副市長趙卿惠也前往見證及頒發證書，祝賀學子們成年。

趙卿惠表示，「做十六歲」是台南年年舉辦的傳統儀式，見證人生「轉大人」過程，她期許青少年充分融入社會，以正向態度面對挑戰，勇於突破人生瓶頸，成為社會優質公民。

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台南市政府發布新聞稿指出，這場成年禮頒發參加活動證書，象徵智慧文化傳承，也向觀音佛祖行禮祈福，期許心想事成、金榜題名、長大成人，接著再前往碧雲火泉步道健走，以了解在地文化。

另外，學子們在穿越時光走廊過程中，藉由青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）等象徵物祝福，朝向人生目標前進。「鑽轎底」儀式則是祈求觀音佛祖庇佑，完成「轉大人」成年儀式。（編輯：黃世雅）1130601

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趙卿惠
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