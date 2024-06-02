宜蘭羅東運動公園虹明湖 氣候因素魚群暴斃發臭

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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）宜蘭縣羅東運動公園虹明湖近日出現大量魚群死亡散發出臭味，縣府今天表示，近日因氣候變化大，且陣雨沖刷有機物，使得微生物增加分解，溶氧消耗大，造成魚隻死亡。

網友昨天在臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」發文表示，「久久沒去羅東運動公園，結果現在變這樣哦，超級臭的」，並上傳魚群死亡漂浮在虹明湖水面照片。

有網友留言懷疑可能被下藥，因為到處都有死魚，也有民眾表示，他至少看到50隻、60隻死魚，到處都是死魚，真的很臭。

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宜蘭縣政府教育處今天表示，近日經巡查後，發現虹明湖有魚隻死亡或水鳥受傷，立即加派人力處理，並針對水質採樣送驗，檢驗結果初判為季節氣候變化大，湖水水溫差異變化也大，且近日陣雨沖刷有機物，使湖中微生物增加分解，以致溶氧消耗大，造成魚隻死亡。

教育處指出，會每日觀察虹明湖水位，並定時抽水補充，另研擬裝設淨化設備改善，盼能以人工方式加速有機物分解，同步淨化水質。（編輯：李錫璋）1130602