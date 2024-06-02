10年前夫妻捨命救子 遺孤考上大學盼以所學回報社會

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（中央社記者蔡智明嘉義市2日電）嘉市葉秀湧夫妻2014年在海邊救子雙雙溺斃留下3名遺孤，最小兒子葉錦勳今年錄取國防大學心理及社會工作系，感恩社會大眾救助，未來要以所學將他走出傷痛經驗與大眾分享，幫助社會。

嘉義市興華中學發布新聞稿表示，畢業生葉錦勳今年錄取國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系及國防培育班空軍軍官學校，希望投入軍校為國家盡心力，也能減輕家庭負擔。

興華中學指出，2014那年葉錦勳還是嘉北國小三年級的孩子，全家到海邊玩耍，父母為了救他兩個兄長意外發生，這場悲劇給他留下難以磨滅陰影。

在成長過程中葉錦勳發現，許多人深受傷痛折磨，考上大學後，他說：「希望將自己的經驗與走出傷痛的方法分享與大眾，未來更想利用大學學習到的知識，將其付諸實踐，用力量幫助他人」。

葉錦勳表示，能夠平安長大考上大學，要感謝許多人，包含當時的嘉北國小校長許忠和，發起救助，讓他們3兄弟在興華就學及生活得到幫助；感謝曾經救助他們的社會大眾；感謝姑姑及姑丈在最無助時刻伸出援手。

此刻，葉錦勳更想對天上父母說：「爸媽，我上大學了，為我而驕傲吧。」

葉錦勳高中導師鄭世杰表示，葉錦勳平時在校學習及協助班務上都表現很積極，和同學相處也很融洽，很高興他們3兄弟都能在興華完成國、高中6年學業，達成階段性學習目標。（編輯：陳仁華）1130602