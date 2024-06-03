新北野生幼雛鳥落巢救援增多 4月起每週逾百件

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市動保處表示，目前是野生鳥類繁殖期，相對也使得幼雛鳥救援案件增多，4月起每週接獲救援案超過100件，民眾若發現落巢野生幼雛鳥時，救助前先觀察再通報，勿隨意撿拾。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿指出，目前是野鳥繁殖期，從4月開始，野生雛幼鳥救援案件逐漸增多，每週接獲救援案都超過100件，由於許多幼雛鳥需要每2小時餵食1次，這使得動保員忙得不可開交，必須繁忙地照顧大量的幼雛鳥。

動保處表示，幼雛鳥在親鳥照顧下才有更多機會在野外生存，由親鳥哺育才是對野鳥最好的幫助。因此，民眾若發現落巢幼雛鳥時，救助前應先觀察，不要立即將牠們撿離現場。

發現落巢幼雛鳥時，動保處指出，民眾應先確認是雛鳥還是幼鳥，雛鳥通常全身無毛或僅有絨毛，主要在巢內活動，活動能力差且無法飛行，因此可以在拾獲雛鳥處周圍尋找是否有鳥巢，並嘗試將其送回巢中。

動保處表示，幼鳥的特徵為羽翼已發育完全，飛行能力不佳但已離開鳥巢，正在跟隨親鳥學習覓食及飛行技巧。

對於這類幼鳥，動保處指出，建議將牠放置在周邊的灌木叢、高枝或高牆等安全高處，然後離開以免嚇跑親鳥，經在遠處觀察，若超過30分鐘還未有親鳥出現，請通報動保處救援。（編輯：戴光育）1130603