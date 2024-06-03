國慶焰火施放地點待拍板 內政部先提醒3缺失勿犯

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）國慶焰火將在雲林縣施放，內政部次長吳堂安今天率團隊與縣長張麗善討論相關事宜，他提醒3大缺失不可再犯，施放地點待國慶焰火籌備委員會主委、立法院長韓國瑜拍板定案。

吳堂安今天下午率國慶籌備委員會相關人員張麗善，雙方討論國慶焰火相關事宜。吳堂安表示，會將相關交流意見納入評估報告，並盡快將報告送進常務委員會議決。

張麗善會後受訪時表示，今天開會主要確認中央和地方權責，並把地方意見帶回，縣府已指派副縣長謝淑亞擔任籌備委員會副秘書長。

張麗善說，縣府初期提供5個施放焰火的地點供中央評估，經過綜合評估後，以虎尾高鐵特定區、西螺大橋的條件相對其他地點好，待韓國瑜拍板定案後即會對外公布。

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吳堂安在會議上列舉國慶焰火過去的缺失，提醒雲林縣府注意，包括邀請函一定要國慶焰火籌備委員會主任委員、縣長共同具名，精準掌握來賓致詞時間，同時，無人機表演一定要使用台灣製無人機，「不可出現陸製」且不能有其他訊號干擾，中央會協助地方籌措經費。

為迎接國慶焰火活動，雲林縣府團隊總動員，並以國慶焰火為主軸，串連包括海洋音樂祭、國際農機展、國際偶戲節、國際咖啡節等活動，讓國慶焰火發揮最大經濟與行銷效益，提高雲林國際知名度。（編輯：郭諭儒）1130603