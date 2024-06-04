高雄本和里滯洪池將設施優化 預定12月完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市本和里滯洪池啟用多年，步道及相關設施老舊。市府水利局向中央爭取新台幣950萬元經費將進行設施性優化工程，近日施工，預定12月完工。施工期間全面圍籬封閉禁止進入。

本和里滯洪池自民國94年10月啟用至今，步道及相關設施已老舊不堪，水利局向中央爭取經費950萬元，將進行設施性優化工程。

高雄市水利局今天新聞稿表示，此次池區設施採簡化易維護為原則，將外環步道以混擬土刷毛重建，利於行走及無障礙空間；並經觀察民眾對池內動線及設施使用習性，將於南側閒置的空間新增節點廣場，增加民眾使用性。

此外，也將盤點區內設施增設磨石子座椅及石塊座椅，讓滯洪池不僅發揮防災功能，也成為市民休憩好去處。工程將於近日進場施工，預定12月完工。

水利局表示，工程施工期間，本和里滯洪池全面圍籬封閉禁止民眾進入，周遭加強佈設圍籬及安全措施。同時也呼籲市民行經該路段時，依標誌、標線及交通指揮人員指揮通行，以確保安全。（編輯：李淑華）1130604