屏東男子確診日本腦炎 縣府籲養豬場全面戒備

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東九如鄉男子確診日本腦炎，因豬隻是日本腦炎病毒主要增幅宿主，屏北地區又是養豬重鎮，縣府今天呼籲養豬戶應戒備，定時清潔環境、使用捕蚊燈及落實接種日本腦炎疫苗。

屏東縣府發布新聞稿表示，70多歲男子5月27日確診日本腦炎，這是屏東今年首例，由於日本腦炎為人畜共通傳染病，雖然目前尚無豬隻感染案例，但豬隻為日本腦炎病毒主要增幅宿主，藉由三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊媒介傳播，養豬戶應全面戒備。

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動物防疫所呼籲，養豬戶應定時進行環境清潔、場內使用捕蚊燈並落實接種日本腦炎疫苗等防疫措施；另外，針對豬隻日本腦炎防治，夏天育成的初產妊娠母豬最易感染發病，會引起流產、死產或異常分娩，對養豬產業容易造成損失，因此除新女豬配種前基礎免疫外，經產母豬每空胎施打1劑日本腦炎疫苗及種公豬免疫，才具較佳保護力。

農業處長鄭永裕表示，今年屏東養豬場周邊道路進行防疫消毒及鼓勵畜牧場自衛防疫消毒工作共計1236場，針對案例發生處周邊養豬場進行疫情訪視，場內豬隻並無異常。（編輯：郭諭儒）1130604