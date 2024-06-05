台南婦家貧重病滯欠罰鍰 執行署暫不催繳轉介協助

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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南徐姓婦人滯欠強制汽車責任保險法罰鍰6000元後遭強制執行，卻因全家4人中3人重病無法謀生，1人須負責照顧也不能工作，行政執行署台南分署調查屬實，轉介相關單位協助。

台南分署今天告訴中央社記者，58歲徐婦滯欠民國112年強制汽車責任保險法罰鍰新台幣6000元後遭強制執行，徐婦來電告知她的家人因病領有身心障礙手冊，自己去年底也中風，未具謀生能力。

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徐婦小兒子因得照顧家中3人，也無法外出工作，造成全家經濟陷困境，即使生病也沒錢就醫，自然也無能力清償罰鍰；台南分署5月中旬調查屬實，徐婦家庭經濟狀況確實不佳。

台南分署長張雍制今天前往徐婦家中慰問，並致贈慰問金及愛心物資，同時通報及轉介給當地區公所、台南市政府社會局、慈善團體等相關機構給予生活資助；罰鍰部份暫不催繳，待徐婦全家經濟狀況改善後再處理。（編輯：陳仁華）1130605