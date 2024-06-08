竹市臉書旅遊攻略網友謝前朝政績 貼文遭刪引熱議

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市政府今天上午在臉書（Facebook）發文分享端午節假期出遊攻略，引發網友留言感謝前市長林智堅政績，結果貼文遭下架，引發熱議。市府表示，以發布新聞稿為準。

新竹市政府臉書紛絲專頁今天上午發文邀民眾端午連假到竹市旅遊，介紹新竹市立動物園、新竹孔廟、新竹少年刑務所演武場、新竹護城河畔等景點，還有新竹南寮魚鱗天梯、南寮波光市集等必訪美景，不少網友留言「感謝林智堅市長的政績」。但這篇貼文在中午遭下架。

竹市府透過文字向中央社記者表示，今天上午發布「竹市府旅遊攻略」新聞稿，推廣內容皆以新聞稿為準，將持續精進城市行銷相關內容，積極打造友善觀光的旅遊城市。至於臉書粉專貼文下架原因，市府未做回應。

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由於網友已看不到原先貼文，紛紛轉往其他貼文留言，有人詢問為何刪文，也有人批評「上任至今，新竹有任何發展？商圈越來越沒落」「之前參選的政見到底實現了幾樣？」但也有網友認為「連假文怎刪了呢？介紹的很好啊」。

竹市府發布新聞稿表示，邀請民眾趁端午節連續假期到新竹市探索特色美食與景點，包括17公里海岸線、青草湖及動物園等熱門景點，度過充實又愜意的假期。（編輯：張銘坤）1130608