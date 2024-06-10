摺千羽鶴為花蓮震災民眾祈福打氣 日本高千穂町送暖

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）0403地震造成花蓮市建築物嚴重損害，姊妹市日本宮崎縣高千穂町伸出援手，募集善款約445萬日圓，並透過象徵祈福的千羽鶴、信件及光碟等傳達深切關懷與支持；花蓮市長魏嘉彥感謝。

0403地震發生後，高千穂町町長甲斐宗之在第一時間就與魏嘉彥取得聯繫，了解地震災況，同時也透過慰問信函傳達關切之意。

信中提到雙方在5年前締盟姊妹市，一直以來彼此聯繋交流都很緊密，自地震以來，不斷聽聞市區建築物倒塌及太魯閣部分地區崩塌消息，讓他感到震驚，祈禱每個人安全並早日康復。

此外，高千穂町也發起募款活動，並邀請民眾手摺代表祝福與安慰的千羽鶴，為花蓮市災民打氣。

甲斐宗之、議長坂本弘明、觀光協會長竹尾通洋及高千穂日華親善協會長佐藤哲章等人，日前至台北駐日本福岡辦事處，將募集到的款項445萬1055日圓，連同關心信件、千羽鶴及為花蓮加油的光碟等物交給福岡辦事處長陳銘俊，之後再轉寄送至花蓮市公所。

甲斐宗之指出，與花蓮市作為姊妹市，多年來兩市間友誼深厚；此次花蓮遭受地震災害，感同身受，希望捐款及祝福能幫助花蓮市早日重建，度過難關。

陳銘俊表示，在這樣困難時期，高千穂町的支持顯示兩市之間真摯友誼與彼此的守望相助。

魏嘉彥感謝高千穂町對花蓮的關心，更感動來自國際友人的溫暖與支持；他說，市公所的慈愛基金將妥善使用這筆捐款，用於最需要的地方，相信在各界幫助下，花蓮市民會盡快恢復正常生活，花蓮也會盡速重建美好家園。（編輯：陳仁華）1130610