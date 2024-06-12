爺奶登台脫口秀 弘道基金會用喜劇推動跨代交流

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）弘道老人福利基金會去年首創銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說」，多名長者經培訓後，在台北和台中演出受到好評，今年第2屆再邀長者及青年報名，盼用喜劇推動跨代交流。

弘道基金會今天在新竹SOGO百貨舉辦活動宣傳記者會，多名長者輪番上台表演單人脫口秀，接連拋出笑話梗，現場觀眾笑聲不斷。

綽號「小隻」的80歲林秀枝受訪表示，她原本沒有自信，羨慕能侃侃而談的人，經培訓後，學會觀察年輕人在說什麼、怎麼說，嘗試將日常健忘事情改成脫口秀段子，演出時獲得不錯迴響。

60多歲孫櫻芳則說，她很重視環保，常跟環保團體巡迴演講分享減塑理念，但內容較枯燥，經報名「爺奶萬萬說」後，學會用幽默方式講環保，看到台下觀眾笑成一片，感到很有成就感。

弘道基金會執行長李若綺表示，去年與喜劇展演團隊合作首創銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說」，用年輕人喜愛的單口喜劇搭起跨代交流橋梁，20名素人長者經3個月培訓後，在台北和台中演出受到好評。

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李若綺表示，今年第2屆「爺奶萬萬說」增加新竹市培訓場域，並進階推出「青銀共演」方式，由長者和青年共同討論、創造演出段子，讓流行文化成為世代共融的媒介。

弘道基金會提供新聞稿表示，對喜劇有興趣的18至30歲民眾、69歲以上長者，即日起至6月底前線上報名，7月進行徵選後展開免費培訓，11月分別在台北、新竹、台中3地區演出，詳情可上弘道老人福利基金會官網查詢。（編輯：方沛清）1130612