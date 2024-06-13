蔣萬安會面 北市府:歡迎上海台辦主任鍾曉敏來台北

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市長蔣萬安、上海台辦主任鍾曉敏今會面，外界認為是為雙城論壇準備。北市府發言人殷瑋表示，雙城論壇時間點跟出席人員確定就會公布，歡迎上海團來交流參觀市政。

台北上海雙城論壇，今年輪到台北市政府主辦，推測時間可能在7月底或8月底，上海派員先拜會北市府與市政交流。台北市長蔣萬安今接見訪團，由上海台辦主任鍾曉敏率團出席，過程不公開。

雙方會面約30分鐘，鍾曉敏會後被媒體堵訪心得，簡短回「很好，謝謝關心」便微笑離開。

北市府發言人殷瑋會後轉述，會中蔣萬安致謝上回去上海參訪的安排，鍾曉敏則提及蔣萬安與上海市長龔正自拍及讓民眾留下印象深刻的互動。

至於雙城論壇確切時間點、龔正是否來台等，還未確定，殷瑋說有確切消息就跟大家報告。

殷瑋表示，雙城論壇行之有年，訪團來台也是一切依法、依規定、依慣例進行；而在對等、尊嚴、善意、互惠原則之下，都歡迎城市之間交流，上海團這幾天的行程也有環保、文化、社會等市政考察。

媒體追問會中蔣萬安有沒有表達請陸方釋出善意，不要在雙城論壇期間有不友善動作，以及軍機繞台等議題。殷瑋回應，北市原則就是要在對等、尊嚴、善意、互惠之下進行，而今天主要是歡迎鍾曉敏一行人來到台北，會面時就相關議題討論。

媒體追問雙城論壇兩岸官方唯一交流平台，在總統賴清德上任後會不會覺得辦起來壓力較大，殷瑋表示，對北市府來說，重點只有一個，就是「雙城好、兩岸好」，持續推動這樣的對話平台，對北市跟上海都很重要。

殷瑋指出，雙城論壇多年舉辦下來，雙方簽署簽了45項的MOU，今年會有羽球交流，之前也有台北燈節上海燈區、國際龍舟賽上海隊，3月時副市長李四川也到上海參訪，這些就是雙方有好的實質交流。

另外，中國大陸男星胡歌昨天來台參與影視經驗交流活動，與鍾曉敏一同出現在松山機場，且雙方行程有重疊，對此殷瑋澄清，北市府提出的申請只負責上海台辦團，其中沒有胡歌。

對於外界解讀胡歌來台是陸方釋出善意，殷瑋表示，那是民間交流，台灣是自由民主社會，各界都會用比較正面的態度看待。（編輯：張銘坤）1130613