北市青年局掛牌 局長殷瑋：聚焦國際發展3方向

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北1日電）台北市青年局今天正式掛牌，局長殷瑋表示，將聚焦國際發展、職涯支援及公共參與等面向，並已跟哈佛大學合作實習方案。議員則對預算有疑慮，認為成立過程草率。

台北市長蔣萬安今天出席青年局成立茶會，接受媒體聯訪時被問及相關議題時說，成立青年局是他的競選承諾，讓北市有單一局處、集中資源協助青年職涯、居住等面向，永遠都要看到及關心在主流價值及激烈競爭之下，沒有較多資源的年輕人，也跳脫傳統上對下的指導者或給予者角色，希望跟所有年輕朋友平等相待。

局長殷瑋表示，北市青年局首創全台青年事務相關單位中唯一的「國際發展科」，並與哈佛大學合作，6月底啟動實習計畫。此外也聚焦職涯支援與公共參與等面向。

殷瑋說，青年局業務也包含提供青年創業所需貸款、減輕壓力，也擴大對創業定義，舉凡社會創新、創辦公益組織、微型或斜槓創業都屬於此範疇。

而為強化青年公共參與，將規劃參與市政規劃的多元管道，將青年意見實際化為青年局的政策，提升青年政治效能及培養民主治理人才。

民進黨台北市議員林延鳳透過文字資料表示，北市府青年局成立，但議會1月底就通過組織規程，遲至4月中旬公告，且從設置組織法源到正式成立期間，市府卻不提任何墊付案或追加預算，連在總質詢時向市長蔣萬安提出質疑，均未獲正面回應。

林延鳳說，經問北市主計處，青年局要成立後才補提追加預算，也就是移撥各局處預算，並同步提出追減案，甚至還不排除動用第二預備金，比新北市府、高雄市府成立青年局時還草率，直言偷吃步。

她說，接任青年局局長殷瑋在議會財委會開會時，以市府發言人陪蔣萬安到日本，顯見青年局長和市府發言人無法兼任，而不提預算、規避監督之舉，更是藐視議會。

國民黨台北市議員曾獻瑩透過文字資料指出，青年局成立後應幫助年輕人掌握趨勢、扮演開創平台的角色，除協助職業發展，家庭也是年輕人不可忽視部分，青年局應思考如何支持年輕人發展職業同時，能提供其他資源，協助建立維持健康家庭關係。

蔣萬安則回應，一切都是依照預算法相關規定進行，過程也都經過議會不斷討論、交換意見，完整審議。（編輯：李錫璋）1130601