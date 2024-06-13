黃國昌新北合體「館長」 推銀髮族免費有氧課程

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）民眾黨立法委員黃國昌今天攜手網紅「館長」陳之漢，在新北的社區市民活動中心舉辦銀髮樂活有氧免費課程。黃國昌指出，新北市是其經營責任區，盼拋磚引玉促進健康。

立委黃國昌服務處今天下午與板橋區里長合作，開設銀髮女性的免費有氧運動班，並由開設健身運動中心的「館長」陳之漢推薦專業教練，與社區關懷據點的長輩一起活動筋骨。

黃國昌因腳踝扭傷無法參與有氧運動，他致詞時表示，從自己父母身上看見運動的重要性，無論在板橋區或三重、蘆洲、新莊等行政區，都推廣維持定時律動，並聽取長輩意見，盼望能促進長者身心健康。

媒體詢問，此舉是否為競選下屆新北市長暖身。對此，黃國昌說，不要把任何事情都與選舉掛勾，新北市是他的立委經營責任區，只要是對銀髮族女性有益健康的活動，都希望不分黨派一起經營，讓運動觀念愈來愈普及。

針對有國民黨市議員表態反對下屆新北市長選舉「藍白合」，黃國昌表示，在國會做好現在的工作才是立委責任，新北市是其責任區，他會努力在地方服務，不分中央地方黨派，大家攜手合作才是絕大多數市民想看見的。

媒體追問，以往參與太陽花運動而有群眾基礎，若參選新北市長如何吸納更多藍營支持者。

黃國昌回答，推動公共事務，最重要的是希望做對的事情、推動改革的理念，以及對人民的承諾，過程不必談位置。

他指出，民主政治是責任政治，最重要的是兌現競選支票；若未兌現，要向人民解釋為何跳票，是能力不足或有何原因做不到，過程中也不要有雙重標準，大家一起努力才做，才是台灣之福。（編輯：戴光育）1130613