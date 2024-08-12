北市敬老金1500元靠卡可領 再享11通路加碼優惠

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市社會局提醒，敬老金8月19日至9月6日可用敬老卡靠卡登記，並享有11個通路的加碼優惠，包含4大超商、美廉社、康是美、杏一等。

北市社會局以新聞稿表示，113年重陽敬老禮金今天起致送，已有約11萬人匯款入帳領取完成；從8月19日至9月6日開始尚未採匯款入帳領取者，可持敬老卡就近到全台4大超商、全台美廉社及台北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，新台幣1500元將直接匯入敬老悠遊卡，且無消費使用期限。

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社會局表示，憑敬老卡及愛心卡享有11大通路加碼優惠，除了去年就有的4大超商、美廉社、義美及棉花田外，今年更增加康是美、杏一、必勝客及肯德基4大通路加碼優惠，北市長者獨家優惠給予重陽祝福再加倍。

社會局特別提醒長輩，靠卡領取前記得先確認敬老卡是否在6個月有效期限內；如未及在7月下旬申請以匯款領取者，8月13日至9月6日可至社會局網站「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」匯款申請單填具相關資料，或可於各區公所填寫紙本匯款同意書，將於9月30日匯款入帳。（編輯：方沛清）1130812