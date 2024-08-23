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北市發2000元敬師金 蔣萬安：留住高水準教學品質

2024/8/23 16:03（8/23 16:23 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市宣布今年敬師金提高到新台幣2000元，台北市長蔣萬安強調要確保高水準教學品質、留住優秀師資，這次提高金額受惠對象包含正式與代理老師，提前祝福教師節快樂。

為慶祝教師節，台北市教育局昨天宣布敬師獎勵金提高至新台幣2000元，預計近3萬名正式及代理教師受惠。

蔣萬安今天出席「台北市政府消防局大湖分隊新建工程」開工動土典禮，被媒體問及此舉是否有獨厚特定族群等疑慮。

蔣萬安強調，隨時代變遷及實施新課綱，老師的壓力與負擔很大，北市身為首善之都，要確保高水準教學品質、留住優秀師資、吸引有熱誠的老師，敬師金從600元提高到2000元，就是要感謝所有老師的辛勞。

蔣萬安說，受惠對象包含正式及代理老師，且今年敬師月，北市教師憑教師證就能在福華飯店、微風、台北101等合作企業享優惠，食、住、行、娛樂等面向都照顧到。

蔣萬安指出，北市也跟味全龍隊合作，在9月17日、27日各有100張免費球票邀請北市老師進場看球，提前跟老師說聲教師節快樂。（編輯：蕭博文）1130823

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