北市遭評亞洲最不適合步行城市 蔣萬安：無參考價值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市近期被網路文章評選為亞洲最不適合步行的城市，台北市長蔣萬安今天說，這份評比不具有參考價值，台北市持續並努力改善人行空間。

語言學習網站「Preply」昨天刊登一篇討論亞洲最適合步行城市的文章，前3名依序為杜拜、金邊及胡志明市，最不適合步行的城市第1名則是台北市。

蔣萬安今天出席青年局舉辦的日本議員交流會前接受媒體聯訪表示，這份評比並不具有參考價值，台北市持續改善人行空間，依據交通部統計，今年1到4月各縣市行人死亡人數下降最多的就是台北市，「我們是各縣市改善最好的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安說，市府不以此自滿，會持續推動行人交通友善工程，例如在大學里試辦交通友善區後，已經有10個里主動爭取參與推動；天母棒球場外也有一個非常大的路型改善，縮短行人通行時間並引導車流動線，未來將加倍努力。

針對網路評比，台北市交通局昨天發布新聞稿駁斥，文章中是用人工智慧針對每個城市安排一日步行行程，再計算點到點的步行長度及時間，未公布選擇景點方式，也未考慮大眾運輸便捷性，完全無法反映行人環境的優劣，並不具有參考意義。（編輯：張銘坤）1130821