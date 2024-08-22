體育署訪視全台22座棒球場 天母新莊桃園台中等6處列A級

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（中央社記者黎建忠台北22日電）教育部體育署從111年6月起歷時2年，針對全台22座棒球場進行訪視和分級，包括樂天桃園棒球場在內共有6座A級球場，另外台北大巨蛋因不在訪視時間範圍內，所以未有結果。

體育署委託國立台灣體育運動大學辦理「我國棒球競賽及訓練主要場地調查計畫」，訪視結果包括樂天桃園棒球場、台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場、高雄澄清湖棒球場、台北天母棒球場、新北新莊棒球場等都列為A級球場，其中除斗六棒球場外，都是中華職棒的主場。

至於B級球場包括台南市立棒球場、嘉義市立棒球場、花蓮德興棒球場、台東棒球村第一棒球場、亞太成棒副球場等，另外C、D級球場計有11座，可作為業餘聯賽、三級棒球聯賽及社區型休閒推廣賽事使用。

體育署副署長房瑞文在致詞時表示，除訪視中華職棒各球隊使用主場外，也加入成棒聯賽使用場地及區位較佳的簡易棒球場，分別針對「場地球場容量」、「行政賽務必要空間」、「競賽場地」、「草坪結構」、「機電設備」及「土木建築」等6大面向進行訪視，並提出相關改善建議。

至於過去爭議不斷的新竹棒球場，則因還在整修當中尚未完工，因此同樣沒有在訪視名單內。

負責計畫的國立台灣體育運動大學教授王瓊霞在受訪時表示，這次訪視的細項裡，像是「球隊使用」的部分，就是針對球場的使用、內外野是否平整、外野排水是否良好等進行評量，都是要給球員和觀眾最佳感受。（編輯：龍柏安）1130822