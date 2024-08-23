北市消防大湖分隊開工動土 盼提升耐震與出勤速度

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市消防局大湖分隊與市警局大湖派出所共用房舍，空間不足且日益老舊；位於大湖公園對面的大湖分隊新建工程今天開工，將打造更耐震、出入動線獨立建築，以利快速出勤救災。

北市工務局新建工程處指出，現有消防局大湖分隊位於成功路5段5號，長期與警察局大湖派出所共用房舍，空間已不敷使用且辦公廳舍日漸老舊；經多方努力，最終於大湖公園捷運站旁覓得建築土地。

工務科科長蕭志龍表示，規劃新蓋地上5層、地下1層鋼筋混凝土構造建物，建築耐震能力係數採用1.5，比一般民間建築物強韌，確保可為都市救災主力。

新工處指出，建築動線配置考量成功路5段側連結主要面前道路，因此規劃消防隊、地下停車及消防救災車輛出入口動線獨立，消防救護人員可分別自各樓層寢室及備勤待命區，經安全梯間離心抱柱快速移動出勤救災。

新工處表示，基地規劃以沿街退縮形成帶狀無遮簷人行徒步空間，並於後方大湖山莊街120巷搭配複層植栽綠化，並導入綠建築設計理念，規劃設置外殼立面遮陽板、屋頂太陽能集熱板及屋頂薄層綠化，控制熱輻射率降低室內溫度，並取得黃金級候選綠建築證書及銅級候選智慧建築證書。

台北市長蔣萬安今天出席開工典禮並致詞表示，從民國99年開始，這項計劃經歷選址、會勘、說明會、規劃設計、發包等，終於順利開工，感謝歷屆議員、相關委員會的支持及市府團隊的努力，也感謝消防弟兄姐妹守護市民安全。

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蔣萬安表示，消防局推出多項結合科技的措施，尤其是高效精準的派遣服務，許多系統功能屢獲國內外肯定，包括「119高效派遣精準服務」榮獲最高榮譽的政府服務獎，以及亞洲EMS「最佳機構獎」等。

蔣萬安指出，市府團隊將持續努力，達成消防服務人口比例1比1000的目標，雖然壓力很大，但市府將確保實現此目標。期盼工程完工後能迎來全新的消防分隊面貌，進一步提升北市安全水平。（編輯：蕭博文）1130823