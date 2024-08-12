彰化樂林食物銀行服務脆弱家庭 獲台灣永續行動獎

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（中央社記者鄭維真彰化縣12日電）彰化縣二林鎮公所結合民間力量成立樂林食物銀行，利用AI科技優化物資配送，6年來從照顧60戶脆弱家庭，至今服務近2000人，今年獲TSAA台灣永續行動獎殊榮。

樂林食物銀行理事長洪毓雯今天接受媒體聯訪表示，樂林食物銀行以二林鎮為起點，陸續串連鄉鎮社區，加入惜食、續食理念，提供物資幫助脆弱家庭消除飢餓，並將食物加工，延續食物可用性、發展在地農業在地加工。

洪毓雯說，除二林外，也邀請沿海偏鄉如大城、芳苑等地區加入食物冰箱行列，近期在工研院等單位協助指導下，運用AI科技管理優化物資配送流程，每月發送1萬公斤以上物資，服務近2000人。

洪毓雯表示，樂林食物銀行更與日本島根縣、山形縣食物銀行交流，7月還寄出第1批餅乾到日本給當地弱勢兒童，相信未來台日食物銀行也會在教育、社會照護、農業多元合作。

樂林食物銀行榮獲2024年TSAA台灣永續行動獎消除飢餓金級獎，洪毓雯說，將持續擴大影響範圍，希望透過創新計劃和合作夥伴關係，幫助更多有需要的人。（編輯：郭諭儒）1130812