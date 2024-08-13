外來種小花蔓澤蘭 桃農業局每公斤5元收購

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市政府為消除外來入侵植物「小花蔓澤蘭」，以每公斤新台幣5元收購價格，鼓勵民眾一同「除蔓」，活動受理至11月29日為止，盼能趕在10月開始的繁殖期前加強收購。

桃園市政府農業局今天發布新聞稿表示，小花蔓澤蘭是強勢外來入侵種，生長速度極快，會纏繞覆蓋於其他植物造成死亡，由於小花蔓澤蘭能在1天內快速生長、無性繁殖能力極強，十分難以根除。

農業局說，為了消滅小花蔓澤蘭，已委託專業廠商進行清除作業，目前已清除8噸，並辦理小花蔓澤蘭收購活動，以每公斤5元收購價格，鼓勵民眾一同參與「除蔓行動」。

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農業局說，希望趕在10月開始繁殖期前加強收購，收購相關訊息於桃園市政府農業局官方網站公告，今年度受理時間至11月29日止，每週一、三、五，民眾可以塑膠袋裝好已經移除的小花蔓澤蘭，前往桃園市轄內各區公所申請收購。

農業局也說，清除小花蔓澤蘭正確方法為以手工拔除根部，避免以割草機處理而造成植物體擴散並蔓延；攀附於樹上的小花蔓澤蘭也要拔除根部後才可懸掛、讓他枯萎死亡；拔除後的小花蔓澤蘭則需收集裝袋，不可隨意棄置，才能徹底清除。（編輯：方沛清）1130813