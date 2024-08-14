新北河濱金屬設施頻遭竊 設監視器並報警偵辦

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北河濱公園走道及廁所扶手等不鏽鋼設施頻遭破壞竊取，危及民眾休憩安全，新北市政府已於河濱各主要出入動線設置上百支監視器，並向各轄區派出所報案偵辦。

新北市高灘地工程管理處發布新聞稿指出，擁有1382公頃的河濱公園是市民相當重要的遊憩空間，因園區廣大，靠有限的保全人力巡查難以杜絕無良宵小行竊，常有設施被破壞或路燈電線遺失，影響公共安全。

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高灘處處長張修銘表示，新店溪、大漢溪及二重疏洪道沿線景觀廁所內不鏽鋼扶手、鐵製垃圾桶、自行車道、越堤樓梯及人行陸橋護欄，常遭受破壞竊取等狀況，不止財損也可能影響民眾安全，因此，除透過園區保全定時及不定時巡查外，並將扶手螺絲處焊牢、鐵製垃圾筒更換為塑膠桶等，減少設施價值並增加偷竊困難度。

高灘處表示，已於河濱公園各主要出入動線設置上百支監視器，偏遠地區路燈迴路另設置8處電線斷路通報系統，以及向各轄區派出所報案展開偵辦。同時呼籲民眾若發現可疑人物破壞設施，請協助通知附近保全人員前往勘查，以確保設施安全，保障民眾休憩權益。（編輯：林恕暉）1130814