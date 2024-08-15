中市擬設捷運工程局獲行政院同意 最快114年成立

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市政府擬增設「捷運工程局」獲行政院支持，台中市長盧秀燕今天列席行政院會向行政院長卓榮泰致謝，市府表示，由於成立新機關還要經市議會確認及審查通過，預計最快明年才會成立。

中央在今年1月相繼核定台中市第2條捷運藍線綜合規劃及捷運綠線延伸線可行性研究報告書後，日前又排除員額管控限制，增額支持台中市政府成立捷運工程局，盧秀燕上午列席行政院會，當面向卓榮泰致謝。

盧秀燕表示，台中要繼續興建捷運，因此計畫成立捷運工程局；而要成立捷運工程局，需要中央核定增加員額，還有其他局處有人事上的需求，也感謝中央增援，所以她也在院會中特別感謝中央增額支持市府成立捷運工程局。

交通局說明，中央增額支持市府成立捷運工程局，有利台中市捷運藍線、綠線延伸工程及捷運機場線早日動工興建，建構完善的大台中捷運路網，提升市民使用公共運輸工具意願，也有助於配合中央推動公共運輸使用方案，達成減碳政策目標，達成中央地方雙贏。

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交通局指出，捷運藍線基本設計依行政院核定綜合規劃報告附帶建議事項修正內容，已於5月13日依「行政院公共工程計畫與經費審議作業要點」提送交通部辦理審查，隨後交通部於7月1日提供審查意見，市府隨即修正報告後於7月12日再次提送交通部審查，期待行政院公共工程委員會及交通部協助盡快完成審查，加速捷運藍線建設進程。

對於捷運工程局的成立，交通局長葉昭甫指出，提報給中央的員額編制為161人，但中央不會如實按照提報員額核定，且新機關成立還要經台中市議會確認及審查通過，最快明年才會成立。（編輯：黃世雅）1130815