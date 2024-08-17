台中2023年垃圾量六都最多 市府推多項措施減量

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市去年產生68萬公噸垃圾，六都第一。中市審計處指出，現行垃圾處理費徵收方式、垃圾分類等方法，讓垃圾量不減反增。市府進行各項減量措施，推動垃圾費隨袋徵收減量政策。

根據環境部統計，台中近3年垃圾量逐年增加，從2021年47.7萬公噸、2022年63.2萬公噸、2023年68.1萬公噸，去年高居六都第一。新北市2022年垃圾量最高，從去年92.4萬公噸減至2023年的68萬970公噸。

台中市審計處報告指出，台中市塑膠及橡膠製品類資源回收量，2021年9萬3000餘公噸，去年增加到11萬8000餘公噸，應該加強減塑措施，並對民眾宣導，降低塑膠製品使用量。市府部分清潔隊在回收物清運處理時，因標售方式未周妥，導致變賣價格不高，應檢討改善。

對於垃圾量增加，台中市環保局表示，配合環境部調整垃圾統計方式，採計非家戶垃圾量及事業員工生活垃圾量等統計項目增加，全台各縣市垃圾量普遍都增加。台中市轄內工商業活動、勞動流動人口高，未設籍台中市的就業就學人口，也是人均垃圾量增加的原因。

為推動垃圾減量，環保局表示，將加強垃圾破袋檢查，推動隨袋徵收清除費推動垃圾減量試驗計畫，讓民眾了解採隨袋徵收與現行垃圾收運（隨水徵收、委外清運）費用差異及執行成效；宣導市民響應綠色消費習慣。

環保局提到，原市區清潔隊因沒有自有回收場，資源回收物由清潔隊員在回收車上粗分類後，送民間資收場統一單價變賣，導致變賣價格不高。

環保局指出，宣導民眾落實回收分類，提升粗分類回收物品質，規劃原市區清潔隊將已單獨分類的單一回收物品項，送往鄰近價格較高區隊變賣，以提高變賣金額。（編輯：郭諭儒）1130817