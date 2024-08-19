藍議員公布台南市長選舉民調 綠批介入初選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南19日電）國民黨台南市議員蔡育輝今天公布下屆台南市長選舉民調，以國民黨可能人選謝龍介分別與民進黨陳亭妃、林俊憲對決，陳亭妃領先謝龍介較多，民進黨議會黨團質疑介入民進黨初選。

蔡育輝今天在新營區服務處舉行記者會，公布委託國立成功大學調查統計研究室進行的民意調查，結果顯示若由陳亭妃代表民進黨對決國民黨可能參選人謝龍介，陳亭妃以46.87%支持率領先謝龍介20.38%。若由林俊憲代表民進黨對決謝龍介，林俊憲以41.46%支持率領先謝龍介23.37%。

蔡育輝表示，此次針對設籍於台南市20歲以上有投票權公民進行調查，且利用電腦輔助電話調查系統，採用電話訪問方式進行，進行時間為民國113年8月9日至8月10日，共獲得1085符合條件受訪樣本。

蔡育輝說，委由成大做這份民調，是希望真正瞭解由誰代表民進黨參選會是國民黨最強對手，作為國民黨選戰規劃最佳依據，但是昨天發現有另一份完全提不出正確民調時間，以及委託哪一個民調單位的「助選式民調」，擔心國民黨會被誤導，因而搞錯方向，因爲知己知彼才能隨時修正步伐。

民進黨台南市議會黨團幹事長周嘉韋透過新聞稿表示，蔡育輝發布的才是「助選式民調」，表面上是怕國民黨被誤導，實際上目的昭然若揭，由於蔡育輝曾公開說民進黨初選會全力支持陳亭妃，大選會回歸挺國民黨，擺明要介入民進黨市長初選，背後目的不單純。

周嘉韋說，身兼國民黨議會黨團發言人的蔡育輝，與陳亭妃在地方上合作眾所皆知，輔選動作之大令人側目，甚至有民進黨基層黨員譏稱蔡育輝是陳亭妃在溪北（曾文溪以北）地區最大助選員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周嘉韋強調，民進黨市長初選自有民主機制，他黨議員介入意圖明顯，讓人質疑是要讓民進黨產生較弱的市長候選人，掩護屢戰屢敗的謝龍介當選，民進黨中央要留意採用民調被對手介入的風險，思考排藍民調必要性。

謝龍介則表示，距離2026縣市長選舉還有2年4個月，現在所做的民調會作為客觀參考，但選民剛投完票不久，執政黨為了爭取提名還是每天在選舉，台南市民已經非常厭惡，此時應該多提出福國利民法案、打擊弊案、杜絕官商勾結，才是人民最大期待。（編輯：謝雅竹）1130819