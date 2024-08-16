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台南議員籲訂天災發放便當準則 市府：納入檢討

2024/8/16 18:40
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市議會第4屆第6次臨時會今天進行「凱米颱風專案報告」，國民黨團建議訂定「天然災害各區里發放便當準則」，解決淹水地區民眾吃飯問題，市府將納入檢討並提出精進方案。

國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝表示，這次淹水地區災民，在沒水沒電驚恐情況下，還挨餓沒東西吃，他當時建議消防局救人同時協助發放便當，但消防局拒絕，回顧自己當民代幾十年來，便當已成為災難顯學，但官方單位一直無法有效解決。

蔡育輝指出，國民黨團建議訂定「天然災害各區里發放便當準則」，讓部分區公所也能配備救生艇，訓練人員，在災難發生時，能請不是災區的便當店提供，讓災民們吃到一口飯。

台南市副市長葉澤山表示，這次災情發生又急又快，區公所忙著救災、疏散居民、處理路樹倒塌、電線掉落等工作，雖然已盡力協調調度，但在緊急狀態中，難免會有疏失處，期望外界予以體諒，便當發放問題，市府會納入檢討，並提出精進方案。

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另有議員提出風災期間擱淺貨輪恐造成海洋污染，影響漁業及牡蠣養殖，台南市環保局指出，此次共有3艘輪船於台南海邊擱淺，市府持續關注相關處理，如有接收蚵民損失通報，將由農業局協助受理及協調中央訂定漁損標準，以提供交通部航港局協助後續求償事宜。

還有議員在會中提到，永康地區某建築業者，未經市府同意擅自將既有排水路截斷破壞，恐影響當地排水，市府水利局指出，目前已由永康區公所針對既有排水設施損壞，要求施工廠商限期回復原狀，逾期將依相關法規研辦，以免影響排水路暢通。（編輯：郭諭儒）1130816

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